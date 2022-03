Oficialismo y oposicion coinciden en adoptar otro presupuesto complementario

Photo : YONHAP News

The Minjoo, actual oficialismo, y Poder del Pueblo han coincidido en la necesidad de definir un nuevo presupuesto complementario para ofrecer un mayor apoyo a los comerciantes afectados por la pandemia. También acordaron agilizar al máximo el debate sobre la reforma de la Ley Electoral, ante la inminencia de los comicios regionales.A tal efecto, los jefes parlamentarios de ambos partidos, Bak Hong Geun de The Minjoo y Kim Ki Hyun de Poder del Pueblo, pactaron el miércoles 30 -ante el presidente de la Asamblea Nacional, Park Byeong Seug- convocar una sesión plenaria en la cámara legislativa el 5 de abril. Anticiparon que priorizarán la aprobación de las normas directamente relacionadas con el bienestar de los ciudadanos y la economía popular, en las que no existan mayores controversias.En cuanto a la magnitud del nuevo presupuesto complementario, comentaron que será definida mediante consultas entre el actual Ejecutivo y el comité de transición.