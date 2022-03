Patrimonio personal del presidente aumenta en 100 millones de wones

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In presentó su última declaración de patrimonio antes de finalizar mandato donde figuran 2.190 millones de wones, 100 millones más que hace un año.Durante el último año la deuda de la pareja presidencial aumentó en 1.480 millones de wones por los préstamos para construir la residencia que ocuparán tras abandonar Cheongwadae, y que ya amortizaron totalmente.La declaración de patrimonio personal del presidente revela que Moon obtuvo 1.980 millones de wones de ingreso y 1.680 millones de wones en gastos, incluyendo impuestos.El patrimonio personal de los altos cargos de la Oficina Presidencial ronda los 1.917 millones de wones en promedio. Entre los diputados de la actual legislatura, el más acaudalado es Jeon Bong Min, ex CEO de una empresa constructora, que declaró un patrimonio de 106.500 millones de wones, incluyendo acciones de empresas no cotizadas en Bolsa valoradas en 91.800 millones de wones.Los parlamentarios ostentan un patrimonio de 3.150 millones de wones en promedio, y 240 de los 289 actuales vio aumentar su patrimonio personal respecto al año anterior.