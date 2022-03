Partidos compiten por gobernar en Gyeonggi

Photo : YONHAP News

Las próximas elecciones locales del 1 de junio han aumentado la competencia entre partidos por el cargo de gobernador de la provincia de Gyeonggi.Kim Dong Yeon, exministro de Finanzas y viceprimer ministro, expresó su intención de postularse al cargo el jueves 31 en rueda de prensa. Tras presentarse a las presidenciales, Kim mostró seguridad en recibir el apoyo de los residentes de la zona si plantea buenas propuestas futuras para Geyonggi. También puntualizó que su elección servirá para frenar al Ejecutivo de Yoon Seok Yeol, además de servir como fuerza impulsora del cambio político.El Partido Nueva Ola - donde Kim milita- está por unirse al actual oficialista The Minjoo, para competir con otros candidatos como los parlamentarios Cho Jeong Sik y Ahn Min Suk, así como con Yeom Tae Young, ex alcalde de Suwon.En tanto, y del actual opositor Poder del Pueblo, el ex diputado Yoo Seung Min también competirá por el cargo, aunque otros integrantes del partido como Shim Jae Cheol y Ham Jin Gyu anunciaron previamente su intención de postularse.