Presidencia lamenta acusación de malgastar dinero público contra la primera dama

Photo : YONHAP News

La Casa Azul ha lamentado unas acusaciones contra la primera dama, Kim Jung Sook, por posible uso del fondo de actividades especiales de Presidencia -que suele usarse para financiar operaciones de inteligencia y seguridad nacional- para comprar ropa, joyas y accesorios.Al respecto Park Soo Hyun, secretario presidencial de Relaciones Públicas, aseguró el jueves 31 que la Administración de Moon Jae In se ha esforzado al máximo por reducir el gasto en actividades especiales y por mejorar la transparencia.Puntualizó que en 2017, Moon solo usó 8.800 millones de wones, un 70,4% de los 12.500 millones de wones asignados para actividades especiales de Presidencia, además de recortar dicha partida a 9.650 millones de wones al año.También señaló que la Junta de Auditoría e Inspección revisa anualmente dichos gastos y no ha detectado irregularidad alguna durante los cinco años de mandato de Moon.También ratificó que la primera dama cubrió de su bolsillo todos los gastos de vestuario, aunque no pueden dar detalles del uso de esos fondos, pues según establece la ley, son confidenciales.