Yoon enfatiza su compromiso contra la distorsión histórica

Photo : YONHAP News

El presidente electo Yoon Suk Yeol afirmó el jueves 31 que su Administración responderá con firmeza ante cualquier tergiversación histórica por parte de Japón.Kim Eun Hye, portavoz de Yoon, anunció en un comunicado que desde que era candidato, el presidente electo reiteró en varias ocasiones que si bien desea forjar una relación con miras a futuro Japón, debe basarse en una correcta percepción histórica y en una profunda reflexión sobre el pasado.Hasta el día anterior, Yoon consideraba inapropiado opinar sobre un tema diplomático en calidad del presidente electo, pero ante las críticas del partido oficialista The Minjoo por su silencio ante la distorsión histórica de Japón, decidió pronunciarse.Explicó que la actual contraparte del Gobierno japonés es la Administración de Moon Jae In, y consideró ético respetar la postura del gobierno actual, al tiempo de lamentar que The Minjoo intente usar un tema diplomático con fines políticos.El 29 de marzo el Ministerio de Educación japonés aprobó 239 textos escolares de bachillerato donde sustituyó la expresión "movilización forzosa" por "reclutamiento", al hablar de los coreanos que fueron obligados a servir como obreros en centros industriales japoneses, o de las mujeres que fueron sexualmente esclavizadas por el Ejército japonés durante el colonialismo, además de reiterar que las islas Dokdo son territorio nipón.