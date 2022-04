un 55% de los coreanos confía en la gestión de Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Más de la mitad de los surcoreanos confía en que el presidente electo Yoon Suk Yeol realizará una buena gestión de Estado, según refleja una encuesta de Gallup Korea realizada entre el 29 y el 31 de marzo, entre 1.000 ciudadanos mayores de 18 años.Un 55% de los consultados dijo confiar en que Yoon mantendrá una buena gestión en sus cinco años de mandato, frente a un 41% que opinó lo contrario y a un 5% que no se pronunció.Los pronósticos desfavorales sobre Yoon subieron 1 punto respecto a la semana anterior, mientras que entre aquellos a favor no hubo cambios.En cuanto a la gestión de Moon Jae In, presidente actual, obtuvo una tasa de aprobación del 42%, la mayor de un presidente surcoreano al final de su mandato, desde que el país reintrodujo el sistema de sufragio directo.En cuanto a los partidos, el oficialista The Minjoo y Poder del Pueblo gozan del mismo margen a favor, con un 36% cada uno.La encuesta presenta un margen de error de +/- 3,1% y un nivel de confianza del 95%.