Corea conmemora 'Insurrección 3 de Abril' en Jeju

Photo : YONHAP News

El Parque de Paz 3 de Abril en Jeju acogió el domingo 3 un acto para conmemorar los levantamientos que tuvieron lugar en dicha isla hace 74 años, y rendir homenaje a las víctimas. Los allí presentes recordaron las almas de los que se sacrificaron en el levantamiento, cuando la violencia ejercida por el Estado y otras fuerzas dominantes convirtió en tragedia la vida de los residentes locales.Al acto asistió el primer ministro Kim Boo Kyum, quien anticipó que este año habrá nuevas investigaciones sobre los levantamientos populares y la violenta opresión recibida y las masacres de entonces, además de activar un programa de indemnizaciones a víctimas y familiares. Agregó que el Estado tiene del deber de aclarar cualquier duda que persista sobre esos hechos.El presidente Moon Jae In, en tanto, publicó en redes sociales su anhelo porque el próximo Gobierno mantenga los esfuerzos por resolver los problemas aún no resueltos al respecto, hasta curar totalmente las heridas que siguen abiertas.Por su parte, el presidente electo Yoon Suk Yeol asistió al acto conmemorativo del 3 de Abril, siendo el primer político de inclinación conservadora a punto de entrar en el Ejecutivo que acude a esa ceremonia. Declaró que sanar las heridas de lo ocurrido en Jeju hace siete décadas es responsabilidad del Estado y que el Gobierno seguirá trabajando para que no se repitan desgracias similares.