Photo : YONHAP News

Kim Yo Jong, subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte y hermana de Kim Jong Un, ha vuelto a emitir fuertes críticas contra las autoridades de Corea del Sur.En concreto, aludió al ministro de Defensa surcoreano por sus recientes declaraciones sobre posibles "ataques preventivos" contra lanzamientos norcoreanos, aunque ha rebajado el tono alegando que Corea del Norte no tiene intención de disparar ni un solo proyectil contra el Sur.Así lo expresó el martes 5 en un comunicado a través de la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, donde afirmó que Pyongyang no considera a Seúl como principal enemigo, ni como objetivo de ataque.Las declaraciones llegan dos días después de que Kim criticara fuertemente al ministro surcoreano Suh Wook, quien durante un acto para anunciar la reforma del Comando de Estrategias de Misiles, destacó la capacidad de las fuerzas surcoreanas para atacar coordenadas de lanzamiento y centros de mando norcoreanos ante indicios contundentes de ensayos balísticos.Kim enfatizó que Norte y Sur comparten la misma raíz y no deberían pelear entre sí, al tiempo de enfatizar que Pyongyang se opone a la guerra.Sin embargo, en su segunda declaración arremetió nuevamente contra el ministro de Defensa surcoreano, y advirtió que aunque el Norte no tiene intención de abrir fuego contra Corea del Sur, si Seúl realiza acciones militares contra el Norte las fuerzas nucleares de Pyongyang tendrán que cumplir con su deber.