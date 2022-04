EEUU anticipa fuertes medidas contra provocaciones norcoreanas

Photo : YONHAP News

La subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, declaró el miércoles 6 (hora local) que Washington tiene intención de tomar fuertes acciones contra las amenazas norcoreanas, tales como ostentar su poder de disuasión.Sherman ofreció esta respuesta en la audiencia del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de su país, al ser preguntada sobre posibles medidas para contrarrestar las provocaciones de Corea del Norte. Destacó que, en lo que va de 2022, Pyongyang ha realizado trece ensayos balísticos, presumiblemente incluyendo un misil intercontinental, y no descarta que prosiga con sus ensayos.La vicecanciller explicó que las consultas entre la delegación del presidente electo Yoon Suk Yeol con autoridades estadounidenses se centran en posibles medidas a adoptar contra las amenazas norcoreanas. En consecuencia, no se descarta que Washington refuerce su postura para advertir a Pyongyang de no proseguir con las provocaciones, al tiempo de mostrar su capacidad disuasoria para neutralizar ataques.Asimismo, Sherman enfatizó el papel de China al respecto, pues una Corea del Norte nuclearizada no es conveniente para sus propios intereses.