Chun Bo Ra figura como finalista al Premio Internacional Man Booker

Photo : YONHAP News

Chung Bo Ra ha sido nominada al Premio Internacional Man Booker, uno de los más prestigiosos galardones del mundo para un escritor, junto con el Premio Nobel de Literatura y el Premio Goncourt de Francia.Entre los seis finalistas al premio figura la novelista surcoreana con su obra "Cursed Bunny", publicada en 2017, una colección de 10 relatos breves de ciencia ficción sobre maldiciones y venganza, junto con Anton Hur, quien tradujo la obra del coreano al inglés.Es la tercera vez que un autor surcoreano figura como finalista al Premio Internacional Man Booker, pues la escritora Han Kang estuvo nominada en dos ocasiones por sus obras "The White Book" y "The Vegetarian", siendo esta última la ganadora del premio en 2016.Los otros cinco candidatos de este año son: Olga Tokarczuk, por "The Books of Jacob"; Jon Fosse, por "A New Name: Septology VI-VII"; Mieko Kawakami, por "Heaven"; Claudia Piñeiro, por "Elena Knows"; y Geetanjali Shree, por "Tomb of Sand".El ganador será anunciado el 26 de mayo y el primer premio, de 50.000 libras (unos 65.000 dólares), se reparte a medias entre autor y traductor.