COVAX reasigna vacunas para Corea del Norte

Photo : YONHAP News

COVAX Facility, plataforma global de distribución de vacunas, ha asignado 1 millón 830 mil dosis de vacunas para Corea del Norte, según datos de Unicef, aunque no han revelado qué tipo de vacuna enviarán.Para 2022, inicialmente COVAX asignó a Corea del Norte 1.288.000 dosis de AstraZeneca y otras 252.000 dosis de Novavax, pero el envío fue cancelado a principios de abril pues Pyongyang no expresó su deseo de recibirlas.Según informó Radio Asia Libre el 1 de abril, citando al portavoz de COVAX, si el régimen de Kim Jong Un no aceptaba el pedido las vacunas serían enviadas a otros países, y la atención se centra en saber si esta vez Corea del Norte se pronunciará al respecto.Desde que comenzó la pandemia, Corea del Norte cerró sus fronteras y limitó el acceso de ayuda externa, en un intento de impedir la propagación del COVID-19 en su territorio.Actualmente, es el único país del mundo, junto con Eritrea, que no ha lanzado una campaña de vacunación contra el coronavirus.