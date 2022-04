Política Eximen a los integrantes de BTS del servicio militar

Un legislador del Comité de Defensa Nacional de la Asamblea Nacional cree que pronto aprobarán una Ley de Exención del Servicio Militar que ha generado un intenso debate en la sociedad surcoreana, pues su aprobación podría eximir a los integrantes de BTS de cumplir con dicho deber ciudadano.



El diputado Sung Il Jong, de Poder del Pueblo, comentó el martes 12 en un programa radiofónico que dicha ley no enfrenta intereses de los partidos, pues busca un trato equitativo para quienes hayan hecho notables aportaciones al país, por lo que no se esperan discrepancias entre oficialismo y oposición.



Actualmente, dicha norma exime del servicio militar a artistas, deportistas y trabajadores del sector cultural que hayan logrado medallas o premios en alguno de los 42 torneos, concursos o certámenes internacionales que contempla su articulado, pero no habla del mundo del entretenimiento. Agregó que claramente existe un desequlibrio al comparar el efecto económico que tiene, por ejemplo, una medalla olímpica de oro, valorado en 260 mil millones de wones, con los 1,7 billones de wones que genera un artista al lograr el primer puesto en las listas de Billboard.



La nueva ley busca resolver esta laguna, pero para evitar el rechazo a la nueva ley de exenciones al servicio militar entre los menores de treinta, intentarán promover un debate social más abierto para lograr un mayor consenso, al enfatizar que su diseño inicial no fue equilibrado.