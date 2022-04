Poder del Pueblo supera a The Minjoo de cara a las regionales

Photo : KBS News

A falta de menos de cincuenta días para los comicios regionales, Poder del Pueblo adelantó a The Minjoo en las encuestas al lograr más de diez puntos de apoyo que su rival.Un 38,6% de los consultados confirmó que votará a Poder del Pueblo, partido del presidente electo Yoon Suk Yeol, frente al 27,1% que respaldó a The Minjoo, el actual partido oficialista, aunque un 27,7% se mostró indeciso.En cuanto a los motivos, un 38,4% consideró importante apoyar al nuevo Gobierno para estabilizar la gestión de Estado, mientras que un 38,4% dijo que apoyaría a The Minjoo, que pronto pasará a la oposición, para que actúe como contrapeso del gobierno central.Sobre los criterios más relevantes para definir su voto, un 40% mencionó la capacidad personal de los postulantes, seguido por un 31% que atribuyó mayor importancia a políticas y promesas electorales, mientras que un 21,4% dijo guiarse por el partido al que pertenecen los candidatos.La encuesta fue realizada por Hankook Research por encargo de KBS entre mil ciudadanos mayores de edad del 9 al 11 de abril. Presenta un margen de error de +/-3,1 puntos y un nivel de confianza del 95%.