ONU autoriza envío de máquinas de briquetas a Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha decidido no aplicar las sanciones contra Corea del Norte al envío de máquinas para hacer briquetas de carbón que promueve una organización no gubernamental surcoreana.La entidad anunció la exención el jueves 14, explicando que considera adecuado permitir dicho envío, para que los habitantes norcoreanos no sufran enfermedades, pues usan las briquetas de carbón para hervir agua o cocer alimentos antes de ingerirlos, para eliminar los microbios.Se estima que el envío llegará a las zonas de Onjong, Samilpo y Kosong, y beneficiará a unos 14 mil hogares.