Fiscal general reitera oposición a suprimir potestad investigadora de Fiscalía

Photo : YONHAP News

El fiscal general Kim Oh Soo reiteró el jueves 14 su oposición a la propuesta del oficialista The Minjoo de aprobar un proyecto de ley que despoje a la Fiscalía de potestad para investigar.Antes de reunirse con Park Kwang On, diputado de The Minjoo a cargo del comité judicial y parlamentario, Kim afirmó que ese proyecto de ley implica el fin de la Fiscalía.Tambien advirtió que los crímenes y la corrupción aumentarán en la sociedad, generando malestar entre los ciudadanos y en el país, enfatizando que si la imparcialidad al investigar genera incertidumbre, la Fiscalía está dispuesta a aceptar cambios y mejoras del sistema.Durante el encuentro, Kim solicitó a Park un debate a fondo y una posterior revisión del proyecto de ley.