The Minjoo presenta reforma de Fiscalía ante Asamblea Nacional

Photo : YONHAP News

El partido gobernante The Minjoo presentó el viernes 15 ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca despojar a la Fiscalía de potestad investigadora.La formación intentará impulsar la reforma en el Comité parlamentario de Legislación y Asuntos Judiciales durante la próxima semana, para proceder a su votación en el pleno de finales de abril.El comité planea convocar el lunes 18 al fiscal general Kim Oh Soo para escuchar su postura, aunque ha venido mostrando su oposición a una reforma que, según sus palabras, implica "el fin de la Fiscalía".En tanto Poder del Pueblo, el principal opositor, también ha expresado un fuerte rechazo a la propuesta del oficialista, y ha exigido al presidente Moon Jae In que ejerza su derecho de veto si no logran convencer a los ciudadanos.