Photo : YONHAP News

Dos películas coreanas han sido invitadas al 75º Festival de Cine de Cannes.El 14 de abril, el certamen francés anunció oficialmente las películas que exhibirán este año. Así, "Decision to Leave", del famoso director surcoreano Park Chan Wook, y "Broker" del cineasta japonés Hirokazu Koreeda, competirán por la Palma de Oro.Es la primera vez en cinco años que dos películas coreanas compiten en la sección oficial, mientras que "Hunt" - dirigida por la estrella de "Squid Game", Lee Jung Jae- ha sido invitado a la sección “Proyecciones de Medianoche” fuera de competición.“Broker”, del japonés Koreeda Hirokaz, se considera coreana pues la productora tras el proyecto es ZIP CINEMA, empresa que cuenta con el respaldo inversor de la surcoreana CJ Entertainment.La primera obra en idioma coreano del aclamado director japonés trata sobre la adopción, y presenta las relaciones que forjan entre los personales las llamadas "cajas de bebés o cunas salvadoras", donde las personas dejaban de forma anónima a recién nacidos que no pueden criar.En tanto, “Decision to Leave” de Park Chan Wook, es un thriller que narra la historia de un meticuloso detective que investiga el asesinato de un hombre, pero empieza a sentirse atraído por la principal sospechosa del crimen.Park Chan Wook es conocido por películas como “Oldboy”, Gran Premio en el Festival de Cine de Cannes en 2004, y “Thirst”, que ganó el Premio del Jurado de Cannes en 2009.Por su parte, el japonés Koreeda Hirokaz se llevó la prestigiosa Palma de Oro en 2018 con “Shoplifters”, y también en 2013 con “Like Father, Like Son”.El Festival de Cine de Cannes 2022 se celebrará del 17 al 28 de mayo en la localidad francesa que da nombre al evento.