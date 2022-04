Candidato a ministro de Salud niega presuntas irregularidades

Photo : YONHAP News

Chung Ho Young, candidato a ministro de Salud y Bienestar, ha negado las presuntas acusaciones de privilegio hacia sus hijos en ingreso a la universidad y para eludir el servicio militar obligatorio.El domingo 17 ofreció una rueda de prensa para disculparse ante la ciudadanía por "causar preocupación", pero enfatizó que no hubo irregularidades en la admisión de sus hijos a la escuela de medicina de la Universidad Nacional de Kyungpook.Reiteró que no hubo presiones ni solicitud de favores y solicitó al Ministerio de Educación investigar las "acusaciones infundadas" al respecto. Chung explicó que el favoritismo en el proceso de selección es imposible, pues los examinadores se asignan al azar el día del examen y las cartas de motivación de los futuros alumnos no pueden incluir nombres ni ocupación de sus padres.También refutó la sospecha de intentar eludir las obligaciones militares por parte de su hijo, alegando que resultó exento tras un examen médico parcial.