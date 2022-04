Fiscal general dimite por reforma sobre potestad investigadora de Fiscalía

Photo : YONHAP News

El fiscal general Kim Oh Soo presentó su renuncia en aparente protesta contra el proyecto de ley que impulsa el oficialismo que prevé despojar a la Fiscalía de potestad investigadora.El domingo 17 anunció que había presentado su renuncia al ministro de Justicia, Park Beom Kye, en responsabilidad por los conflictos y la controversia generada, y con la intención de llevar a los legisladores a reconsiderar el proyecto de ley.También enfatizó la necesidad de alcanzar primero un consenso nacional y un acuerdo entre los partidos para adoptar un nuevo sistema de procesamiento penal, pues la reforma tendrá un impacto masivo en los derechos de las personas.En cuanto a su dimisión, el oficialista The Minjoo la calificó de "decisión incorrecta", al esgrimir un "gesto político" para oponerse a normalizar la gestión de la Fiscalía, y reiteró su voluntad de aprobar el proyecto de ley en abril.En tanto Han Dong Hoon, candidato a ministro de Justicia y figura muy próxima al presidente electo, quien ha venido mostrando su rechazo a la reforma, expresó que la dimisión de Kim puede interpretarse como una muestra de "lealtad como funcionario público", y solicitó la atención del pueblo para no derrumbar las instituciones que sustentan el orden constitucional y el Estado de Derecho.