Moon Jae In rechaza dimisión del fiscal general

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha rechazado la dimisión del fiscal general Kim Oh Soo, en protesta por la reforma que impulsa el oficialismo para despojar a la Fiscalía de su potestad investigadora.La portavoz presidencial Park Kyung Mi explicó el lunes 18 en sesión informativa que, tras ser informado de la renuncia por el ministro de Justicia, Moon rechazó la dimisión y decidió reunirse con el fiscal general durante el día para escuchar su opinión directamente.Al ser preguntada por algunas informaciones vertidas en medios informando que Kim rechazó reunirse con el presidente, la portavoz aclaró que no era cierto.Pese a todo, reiteró que el presidente considera que la reforma de la Fiscalía es competencia de la Asamblea Nacional.