The Minjoo presenta reforma de Fiscalía al comité legislativo

Photo : YONHAP News

En la noche del lunes 18, el partido gobernante The Minjoo presentó ante el Comité parlamentario de Legislación y de Asuntos Judiciales un proyecto de ley que busca despojar a la Fiscalía de su potestad investigadora.Oficialismo y oposición mantienen una reñida disputa sobre el método y el proceso de tramitación. También dudan de si convocar al fiscal general adjunto para revisar el proyecto de ley o si debatir el tema en público o en privado.Tras una maratoniana negociación hasta la madrugada del lunes, The Minjoo y Poder del Pueblo hicieron una pausa para continuar en la tarde del martes 19.The Minjoo intenta aprobar el proyecto de ley durante el pleno del día 28 para promulgarla en mayo, antes de finalizar el mandato del presidente Moon Jae In, mientras que Poder del Pueblo se opone fuertemente a la reforma, que tacha de "ley perversa".Pero al gozar de mayoría absoluta The Minjoo podría aprobar el proyecto en cualquier momento, pues 5 de los 8 integrantes del comité son oficialistas.