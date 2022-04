Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In se reunió el lunes 18 con el fiscal general Kim Oh Soo, quien previamente presentó su renuncia en aparente protesta contra el proyecto de ley que impulsa el oficialismo para despojar a la Fiscalía de su potestad investigadora.Durante unos 70 minutos, el fiscal general explicó los problemas que conlleva la reforma y ofreció alternativas al presidente Moon.El mandatario escuchó atentamente la opinión del fiscal general y señaló que aunque los ciudadanos confían en la capacidad investigadora de la Fiscalía, también albergan sospechas de parcialidad en algunos casos.Explicó que, algunos ejemplos del pasado no permiten afirmar que esa potestad haya sido usada siempre de modo correcto, y llamó a todos a esforzarse para reformar y mejorar la Fiscalía.No obstante, enfatizó que el principal objetivo de la reforma y del papel legislador de la Asamblea Nacional debe ser el bienestar del pueblo.Se estima que, con sus declaraciones, Moon se mostró a favor de acometer la reforma, aunque quizá revisando el procedimiento legislativo.