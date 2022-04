Fiscal general retira su dimisión

Photo : YONHAP News

El fiscal general Kim Oh Soo ha retirado su dimisión tras reunirse con el presidente Moon Jae In.Kim presentó su renuncia el domingo en protesta contra la reforma de la Fiscalía que impulsa el oficialista The Minjoo, renuncia que el presidente Moon no admitió, además de convocar una reunión entre ambos el lunes 18.Tras el encuentro, el fiscal general comentó a la prensa que había transmitido su opinión al presidente Moon, y por respeto a las decisiones del mandatario optó por retirar su dimisión.En cambio, mostró el compromiso de esforzarse al máximo e involucrarse en los debates sobre reforma de la Fiscalía en la Asamblea Nacional.