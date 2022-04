BTS regresa a Corea tras actuar en Las Vegas

Photo : YONHAP News

El archi-popular grupo de k-pop BTS volvió a Corea del Sur después de tres semanas en Estados Unidos para actuar en Las Vegas.Seis de los siete integrantes -Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook- aterrizaron el martes 19 por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Incheon, donde les esperaban numerosos periodistas y seguidores, mientas que RM, el líder de la banda, permanecerá unos días más en Estados Unidos.BTS culminó con éxito cuatro conciertos presenciales en Las Vegas bajo el título "BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS", que reunieron a unos 200 mil espectadores en total.Tras un pequeño descanso, la banda se centrará en el lanzamiento de su próximo álbum. El día 16, durnate el último concierto en Las Vegas, revelaron que la fecha de su comeback será el 10 de junio, tres días antes del noveno aniversario de su debut.Aún no hay detalles pero considerando que su agencia avanzó el año pasado que el nuevo disco de BTS supondría "un nuevo capítulo", podría tratarse de un álbum regular.Es la primera vez en casi 11 meses que BTS lanza un disco físico desde "Butter", single que vio la luz en julio de 2021. El último álbum regular de BTS, "MAP OF THE SOUL: 7", fue lanzado en febrero de 2020.