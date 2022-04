Enviado nuclear de EEUU se reúne con ministros de Exteriores y Reunificación

Photo : YONHAP News

El representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Sung Kim, actualmente de visita en Seúl, mantuvo sendas reuniones con el canciller surcoreano, Chung Eui Yong, y con el ministro de Reunificación, Lee In Young.Según la cancillería, el enviado estadounidense se reunió el martes 19 con el ministro para evaluar la coordinación y comunicación entre Seúl y Washington sobre la península coreana durante el mandato de Moon Jae In. Coincidieron en la importancia de lograr continuos avances en el proceso de paz para la estabilidad en la región.Kim enfatizó la necesidad de una firme respuesta ante las provocaciones de Pyongyang en estrecha cooperación con Seúl, si bien reiteró que Washington sigue abierto a dialogar sin condiciones previas con el régimen norcoreano.Por la tarde se reunió con Lee In Young, ministro de Reunificación, para compartir posturas sobre la actualidad de la península y debatieron sobre posibles estrategias para estabilizar la situación. El ministro insistió en la necesidad de coordinar medidas incluso durante el cambio de gobierno, y en la urgencia de convencer a Pyongyang para que desista de realizar acciones que eleven la tensión en la zona.Kim insistió en que Estados Unidos sigue abierto a la diplomacia y al compromiso con Pyongyang, pero enfatizó que responderá a las provocaciones del Norte siempre en coordinación con el Sur.También aprovechó su visita a Reunificación para reunirse con Choi Young Joon, viceministro de la cartera, con quien debatió sobre la coyuntura actual, incluida la prueba de un misil táctico guiado del día 16.