Presidencia rechaza veto opositor a reforma de Fiscalía

Photo : YONHAP News

Presidencia ha considerado poco oportuno que el mandatario Moon Jae In interfiera en el controvertido proyecto de ley presentado por el partido oficialista The Minjoo que busca despojar a la Fiscalía de su potestad investigadora.Ante la continua exigencia del opositor Poder del Pueblo a Moon para que frene dicho proyecto de ley con su derecho a veto, Park Soo Hyun, portavoz prresidencial, explicó el martes 19 a los medios que compete a la Asamblea Nacional y no al presidente pronunciarse al respecto.Explicó que el derecho a veto es un mecanismo para normas aprobadas por el Parlamento y su uso debe limitarse a normas inconstitucionales o cuando se den ciertos requisitos.Consideró inapropiado exigir a Moon que intervenga cuando la Asamblea Nacional ni siquiera ha votado el proyecto de ley.También confirmó que Moon mantuvo el día 18 una reunión de 70 minutos con el fiscal general Kim Oh Soo, quien previamente presentó su renuncia en aparente protesta contra la posible reforma de la Fiscalía. El mandatario escuchó las opiniones de Kim y le pidió esforzarse por dialogar con el Parlamento y con el oficialismo.