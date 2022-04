Moon agradece la labor de los funcionarios durante su mandato

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In invitó a sus ex ministros y otros altos cargos a un almuerzo de trabajo el miércoles 20.Según informó Park Kyung Mee, portavoz presidencial, personalidades como Lee Nak Yon y Chung Sye Kyun, ex primeros ministros, o el exministro de Finanzas, Kim Dong Yeon, asistieron al almuerzo que tuvo lugar en la Casa Azul, aunque otros como Cho Kuk, exministro de Justicia, y Choo Mi Ae, ex ministra de Territoro, Infraestructura y Transporte, se ausentaron.Moon agradeció a los asistentes su arduo trabajo al cumplir con las tareas estatales. Recordó que el gobierno ha afrontado momentos difíciles que requerían mucha dedicación, y crisis como las provocaciones de Corea del Norte, los límites a las exportaciones de Japón, o la pandemia de COVID-19.Agradeció a los asistentes por su devoción y puntualizó que el país ha logrado superar esas dificultades y crear oportunidades para un nuevo avance, además de ser visto como un país líder.En cuanto a sus planes tras concluir el mandato, Moon afirmó que se alejará de la política y vivirá como un ciudadano común.