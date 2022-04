Moon Jae In y Kim Jong Un enfatizan las relaciones intercoreanas

Photo : YONHAP News

Los líderes de Corea del Sur y de Corea del Norte intercambiaron sendas cartas personales, según informó la Casa Presidencial.En una carta enviada a Kim Jong Un el día 20, el presidente Moon Jae In recordó los últimos cinco años de relaciones intercoreanas entre gratitud y lamento.Si bien mostró pesar porque el diálogo intercoreano no lograra el nivel esperado, enfatizó que Sur y Norte deben superar la actual tesitura mediante el diálogo y alejarse de la confrontación, llamando al líder norcoreano a esforzarse por reanudar las negociaciones con el nuevo Ejecutivo de Seúl, teniendo siempre presente el objetivo de lograr la paz de la península coreana.En otra carta de respuesta, Kim expresó que aunque el diálogo intercoreano no pudo llegar tan lejos como esperaban, fue un logro histórico al demostrar que, si las dos Coreas se lo proponen, pueden promover las relaciones intercoreanas.Destacó la pasión y los esfuerzos del presidente Moon en el último lustro, y aseguró que su respeto hacia el presidente no cambiará tras finalizar su mandato.La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte también cubrió la noticia el día 22, y publicó que los líderes de las dos Coreas enfatizaron en sus cartas que, si se esfuerzan, Seúl y Pyongyang podrán impulsar y desarrollar las relaciones bilaterales.El Comité de transición de poder también se pronunció al respecto, y recordó que la causa del pueblo coreano es lograr la paz y la prosperidad mediante la desnuclearización, mientras que el Ministerio de Reunificación instó a Corea del Norte a reanudar el diálogo y abandonar el camino de la confrontación.