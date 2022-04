Photo : YONHAP News

El informe "Cumplimiento de Acuerdos y Compromisos de Control de Armas, No Proliferación y Desarme 2022", del Departamento de Estado estadounidense, refleja que Corea del Norte podría tener instalaciones nucleares o un nuevo centro secreto de pruebas.Tal como señala, Pyongyang ocultó sus actividades nucleares el año pasado, rechazando cooperar o compartir información sobre generación de energía nuclar con la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA).En base al análisis de la OIEA, Corea del Norte mantiene activas sus instalaciones nucleares, y el reactor experimental de agua ligera que construye en Yongbyon podría en realidad servir para fabricar armas nucleares, y no para generar electricidad como afirma Pyongyang.Ante estos indicios, Estados Unidos no descarta que Corea del Norte cuente con instalaciones nucleares secretas en su territorio.