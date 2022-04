“Boy With Luv” de BTS supera 1.500 millones de reproducciones

Photo : YONHAP News

“Boy With Luv” se ha convertido en el primer vídeo musical de BTS en superar los 1.500 millones de reproducciones en YouTube.Según anunció Big Hit Music en día 22, el vídeo logró ese hito a las 5:00 p.m. del 21 de abril, cinco meses después de superar los 1.400 millones de visionados el pasado noviembre.“Boy With Luv” fue lanzado el 12 de abril de 2019, como parte del disco “Map of the Soul: Persona”, el sexto álbum de BTS.El tema contó con la colaboración de la famosa cantante estadounidense Halsey, y gracias a su ritmo y a sus animadas letras, logró grandes éxitos como figurar en el listado “Billboard Hot 100” durante ocho semanas consecutivas.