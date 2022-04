El sector budista solicita indulto especial a figuras políticas clave

Photo : KBS News

Diversas personalidades budistas, incluidas de la Orden Jogye, la mayor de Corea del Sur, entregaron recientemente una petición de indulto especial a la Casa Presidencial para el expresidente Lee Myung Bak, para Kim Kyoung Soo, exgobernador de Gyeongsang del Sur, y para Chung Kyung Sim, esposa del exministro de Justicia Cho Kuk.En su solicitud recuerdan la necesidad de indultar a figuras simbólicas tanto de tinte conservador como progresista para pasar página a conflictos y fomentar la cohesión nacional, enfatizando el indulto de Chung por motivos de salud.En el círculo político se especula que el presidente Moon Jae In designará su última lista de candidatos a recibir un indulto especial considerando que el 8 de mayo, víspera del último día de su mandato, este año se celebra el Natalicio de Buda.Sin embargo, Presidencia no ha hecho ningún comentario al respecto y por ahora en la oficina presidencial no se ha mencionado un posible indulto especial.