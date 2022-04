The Minjoo y Partido Justicia boicotean audiencia de candidato a primer ministro

Photo : YONHAP News

La audiencia de confirmación parlamentaria del candidato a primer ministro, Han Duck Soo, tuvo que ser suspendida el lunes 25 cuando el oficialista The Minjoo y el Partido Justicia boicotearon la sesión al alegar que la documentación presentada era insuficiente.La audiencia comenzó a las 10:00 de la mañana del lunes, pero fue cancelada minutos después al contar solo con 5 de los 13 integrantes del comité.Mientras The Minjoo y Partido Justicia exigen al candidato que justifique cómo logró acumular 8.000 millones de wones en patrimonio, el principal opositor Poder del Pueblo solo ve una estrategia malintencionada para impedir configurar el nuevo gabinete.Ahora los partidos negocian los documentos a presentar y posibles fechas para retomar la audiencia.La confirmación del primer ministro requiere de la cooperación de The Minjoo, al someterse a votación en la Asamblea Nacional.