Asociación de Médicos considera prematuro quitar mascarillas

La Asociación de Médicos de Corea expresó el día 26 que el coronavirus no ha terminado y que es prematuro quitarse las mascarillas en exteriores.Sobre la relajación de medidas de distancia social, enfatiza que el coronavirus no ha desparecido y recordó que a diario surgen decenas de miles de nuevos casos, y que el COVID-19 sigue siendo un riesgo para los más vulnerables.También se opuso a no llevar mascarillas en exteriores, y recomendó usarlas siempre en reuniones con personas de alto riesgo, y en actividades grupales, como conciertos y manifestaciones.