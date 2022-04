Washington enfatiza desnuclearización tras desfile militar de Pyongyang

Photo : YONHAP News

El departamento de Estado de Estados Unidos ha calificado los recientes comentarios del líder norcoreano Kim Jong Un durante un desfile militar masivo como una amenaza para la paz, la seguridad internacional y el movimiento global de no proliferación.Según informaron los medios públicos norcoreanos, el lunes 25, durante el desfile militar de gran envergadura para conmemorar el 90º aniversario de la fundación del Ejército Revolucionario Popular de Corea del Norte (KPRA), Kim ofreció un discurso y se comprometió a reforzar aún más el potencial nuclear de su país.En respuesta Ned Price, portavoz del departamento de Estado, expresó el martes 26 en rueda de prensa que Washington tiene la responsabilidad de adoptar medidas ante las recientes provocaciones de Pyongyang, incluido el ensayo de un misil balístico intercontinental, así como de hacer cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque subrayó que Estados Unidos no alberga intenciones hostiles hacia Corea del Norte y sigue abierto a la diplomacia y al diálogo.Al reiterar su compromiso con la desnuclearización, afirmó que Washington cooperará estrechamente con los aliados regionales y los socios de la ONU al respecto, al tiempo de enfatizar que el compromiso de Estados Unidos para defender Corea del Sur y Japón sigue inquebrantable.En cuanto al reciente intercambio de cartas personales entre el presidente surcoreano Moon Jae In y el líder norcoreano Kim Jong Un, Price se abstuvo de hacer comentarios. Recordó que su trabajo no es evaluar la sinceridad del Norte, y agregó que Washington apoya cualquier acto que pueda aliviar tensiones entre las dos Coreas y promover el diálogo.