Moon cuestiona el plan de reubicar Cheong Wa Dae

Photo : YONHAP News

Moon Jae In considera "inapropiado" el traslado de la oficina presidencial del próximo mandatario Yoon Suk Yeol.En una entrevista con Sohn Suk Hee, que emitió el día 26 JTBC, un canal de cable, el mandatario alegó que Yoon ni siquiera preguntó a la opinión pública qué lugar sería más adecuado para reubicar la Casa Azul.Pese a todo, optó por cooperar con Yoon para evitar conflictos entre su Administración y el Ejecutivo entrante, que considera como prioridad reubicar la oficina presidencial.También criticó a Yoon por usar un lenguaje duro hacia Corea del Norte, en alusión a sus comentarios en campaña electoral sobre un posible ataque preventivo. Subrayó que esas declaraciones podrían aumentar la tensión en la península coreana y no es oportuno que el líder de un país emita mensajes de ese tipo.Por otra parte, elogió la audaz "diplomacia vertical" de Donald Trump al abordar el problema nuclear y las históricas cumbres celebradas con el líder norcoreano Kim Jong Un, si bien se abstuvo de evaluar a Kim, al considerar que no era el momento adecuado.En cuanto a sus políticas económicas, como promover un crecimiento económico basado en aumentar los ingresos de los particulares y el salario mínimo, expresó que no fueron bien valoradas pese a que los indicadores económicos registraron mejoras durante los cinco años de su mandato.Por último, rechazó totalmente cualquier intento de etiquetarle de "presidente imperial", por ser un marco distorsionado.