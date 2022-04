Nueve ministros dejarán el cargo el 9 de mayo

Photo : YONHAP News

Nueve integrantes del gabinete de Moon Jae In planean renunciar al cargo el 9 de mayo, último día de mandato del actual presidente.Según informó un alto cargo, siete ministros del oficialista The Minjoo, incluidos el de Justicia Park Beom Kye, la ministra de Educación, Yoo Eun Hye y el ministro de Reunificaión Lee In Young, acordaron presentar la renuncia antes de la llegada del nuevo Ejecutivo.En tanto Hong Nam Ki, viceprimer ministro y ministro de Economía y Finanzas, y Chung Eui Yong, a cargo de Exteriores, también dejarán el cargo el 9 de mayo.Sin embargo, se estima que otros ministros mantendrán su cargo por algún tiempo más, pues las audiencias de confirmación parlamentarias de los nuevos, incluida la del primer ministro Han Duck Soo, enfrentan diversos escollos que generarán retrasos.Como la convocatoria del gabinete requiere contar con los 19 ministros, y al haber más de nueve vacantes el nuevo Ejecutivo tendrá dificultades para convocar al Consejo de Ministros.