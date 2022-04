Yoon Suk Yeol evita pronunciarse sobre la reforma de la Fiscalía

Photo : YONHAP News

En una reunión con la prensa de camino al trabajo, el presidente electo Yoon Suk Yeol evitó pronunciarse directamente sobre la controvertida reforma de la Fiscalía, y solo remarcó que su formación atenderá los debates correspondientes.Así, solicitó a los medios estar atentos a la reunión del comité de transición de poder, anticipando que habrá muchas novedades.No obstante, la portavoz de Yoon, Bae Hyun Jin, mostró un firme rechazo a la aprobación unilateral del proyecto de ley por el oficialista The Minjoo, insistiendo en la necesidad de logar una solución que contente a los ciudadanos, tras un profundo debate.Además, aprovechó para recomendar a The Minjoo no apresurarse y acometer los cambios con calma.En cuanto al reciente comentario del presidente Moon Jae In, tildando de "inapropiado" el plan de traslado de la oficina presidencial a Yongsan, expresó que el mandatario debería enfocarse más en defender al pueblo y los valores constitucionales del país hasta culminar su mandato.Por otra parte, el presidente entrante Yoon Suk Yeol prevé reunirse el miércoles 27 con el embajador francés ante Corea del Sur, Philippe Lefort, para comentar estrategias de cooperación bilateral.