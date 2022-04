Photo : KBS News

Corea del Sur y Estados Unidos mantendrán una cumbre el 21 de mayo, 11 días después de la investidura del presidente entrante Yoon Suk Yeol.Es la reunión más inmediata entre un presidente entrante de Corea del Sur y el presidente de Estados Unidos, pues la ex presidenta Park Geun Hye celebró una primera cumbre con el ex presidente Barack Obama 71 días después de su nominación, y el presidente Moon Jae In se reunió con el ex presidente Donald Trump después de 51 días.También es la primera vez en 29 años que un presidente estadounidense viaja primero a Seúl para una cumbre con un nuevo presidente y no al revés.Bae Hyun Jin, portavoz del presidente electo, anunció que Yoon dio la bienvenida al presidente Joe Biden en su visita a Corea del Sur del día 20 al 22 de mayo.Explicó que ambos mandatarios debatirán en profundidad sobre temas,como el fortalecimiento de la alianza entre Seúl y Washington, políticas hacia Corea del Norte y seguridad económica, además de ser una ocasión histórica para alcanzar una alianza estratégica integral entre Corea del Sur y Estados Unidos.La Casa Blanca también anunció oficialmente que el presidente Joe Biden planea realizar una vista de Estado a Corea del Sur y Japón del 20 al 24 de mayo, con el objetivo de estrechar la cooperación económica y promover la relación de amistad con ambos países.Se prevé que, además de la reunión cumbre con Yoon Suk Yeol, la agenda de Biden en Corea del Sur incluirá una visita a la aldea de la tregua de Panmunjeom, que ya visitó en 2013, bajo el carog de vicepresidente de los Estados Unidos, y también realizará un recorrido por alguna fábrica del sector industrial de semiconductores.