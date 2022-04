Enviado del presidente electo se compromete a cuidar relaciones con Japón

Photo : YONHAP News

La delegación enviada por el presidente electo Yoon Suk Yeol a Tokio coincidió con las autoridades japonesas en que no es posible seguir descuidando las relaciones bilaterales.Chung Jin Seok, al frente de la comitiva surcoreana, expresó en rueda de prensa el jueves 28 desde Tokio que el presidente entrante decidió enviar una delegación a Japón como primera actividad diplomática, para impulsar las estancadas relaciones bilaterales entre ambos países.Añadió que la visita sirvió para constatar la necesidad de reforzar la cooperación entre Seúl y Tokio para hacer frente a los desafíos internacionales, y para confirmar que las autoridades de Tokio cifran grandes expectativas en el nuevo Gobierno surcoreano.En cuanto a la posición del Partido Liberal Democrático de Japón, totalmente en contra de indemnizar a las víctimas de explotación laboral durante el colonialismo mediante la venta de activos de empresas niponas, expresó que Corea del Sur no descuidará las relaciones bilaterales.Sobre la normalización de vuelos entre Gimpo y Haneda y la libre entrada de viajeros entre ambos países, Chung confió en que podrán hallar una solución en un futuro próximo si la pandemia mejora y si reanudan las negociaciones diplomáticas entre ambos países.Desde el 24 de abril, la comitiva ha mantenido diversas reuniones en Tokio con altos cargos, como el primer ministro Fumio Kishida, los ministros de Exteriores, Defensa y Economía, o el ex primer ministro Shinzo Abe, entre otros.