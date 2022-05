Asamblea Nacional realiza audiencias de confirmación para candidatos a funcionarios

Photo : KBS News

La Asamblea Nacional celebrará el lunes 2 y el martes 3 audiencias de confirmación para el candidato a primer ministro, Han Duck Soo, y candidatos a ministros del gabinete del gobierno entrante de Yoon Suk Yeol.La audiencia de Han estaba inicialmente programada para el 25 y el 26 de abril, pero no se llevó a cabo debido al boicot de The Minjoo y del Partido Justicia, que rechazaron el evento citando que Han no ha presentado los datos que se habían solicitado. La audiencia reprogramada para Han se llevará a cabo el lunes 2 y el martes 3.Asimismo, para el lunes 2, se llevarán a cabo las audiencias de confirmación de candidatos a ministros de Finanzas, de Relaciones Exteriores, de Tierra y Transporte, de Medioambiente, y de Cultura y Deporte.Para el martes 3, están programadas las audiencias para cuatro aspirantes a ministros de Salud y Bienestar, de Administración, y de Ciencia y Tecnología, además de Han Duk Soo.