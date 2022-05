Presidente entrante anuncia nominación de sus principales asesores

Photo : YONHAP News

El presidente entrante, Yoon Suk Yeol, ha nombrado los candidatos para los puestos de la oficina presidencial.En una conferencia de prensa del domingo 1, el equipo de transición dio a conocer que Kim Sung Han –quien fue el ex viceministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Lee Myung Bak– será el jefe de la Asesoría Presidencial de Seguridad Nacional, mientras que Kim Tae Hyo ocupará el puesto del primer asesor adjunto de la misma oficina. Para el cargo del segundo asesor adjunto fue nominado Shin In Ho.Por otra parte, Kim Yong Hyun –quien fue responsable de los operativos en el Estado Mayor Conjunto– encabezará el Servicio de Seguridad de la Oficina Presidencial.Asimismo, Yoon ha nombrado a Choi Sang Mok –funcionario con experiencia como viceministro de Finanzas– para el puesto de asesor principal en temas económicos. Ahn Sang Hoon, profesor de la Universidad Nacional de Seúl, asesorará al presidente sobre cuestiones sociales, mientras que el ex parlamentario Lee Jin Bok se convertirá en el principal asesor en asuntos políticos.En tanto, Choi Young Bum será responsable de prensa y Kang Seung Kyoo será nombrado como asesor jefe para los temas de ciudadanos y sociedad.Por último, se anunció que Kang In Sun –quien actualmente es responsable de la prensa extranjera en el equipo de transición– será la vocera de la Oficina Presidencial.