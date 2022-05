Muchas empresas optan por mantener el teletrabajo

Photo : YONHAP News

Con la supresión de las pautas de distancia social, Corea del Sur se acerca poco a poco a la normalidad, así como las empresas. No obstante, la pandemia del COVID-19 ha terminado cambiando la forma de trabajar en muchas firmas surcoreanas.La empresa SK Telecom, por ejemplo, ha implementado una nueva modalidad, la cual permite a sus empleados trabajar desde una oficina cercana a su domicilio, en vez de tener que ir hasta la empresa. Las reuniones presenciales fueron reemplazadas en gran medida por reuniones virtuales, y la satisfacción laboral de los empleados ha mejorado al evitar largos desplazamientos y disponer de más tiempo libre para pasar con la familia. Así, muchos afirman que la nueva modalidad ha mejorado su calidad de vida.En tanto, la gigante tecnológica Naver ha decidido continuar con el teletrabajo de momento, considerando la opinión de sus empleados y tras confirmar en los últimos dos años de pleno teletrabajo que dicha dinámica no afecta el rendimiento laboral de su plantilla.Así también, varios otros conglomerados del sector manufacturero han optado por mantener –aunque sea parcialmente– el trabajo a distancia durante un buen tiempo.De hecho, el 70% de las empresas surcoreanas que implementaron el teletrabajo durante la pandemia afirmó que mantendrá esta modalidad pese a la supresión de las pautas de distanciamiento social, alegando que no han visto mermar su productividad bajo esta nueva normalidad.Los expertos señalan que el trabajo a distancia se ha arraigado como una nueva dinámica laboral en la mayoría de las principales empresas nacionales, si bien ese cambio no ha sido notorio en las pymes del país.