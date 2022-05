Asamblea Nacional aprueba proyecto de reforma de la Fiscalía

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional aprobó una de las dos polémicas enmiendas destinadas a reducir los poderes de la Fiscalía el sábado 30.En este tenor, 172 diputados –casi todos de The Minjoo– votaron a favor de la enmienda y tres en contra, mientras que dos se abstuvieron.El boicot del Partido Poder del Pueblo de la votación no afectó al partido The Minjoo –que propuso la reforma y que tiene la mayoría de los escaños en el parlamento– con la aprobación del proyecto de ley en apenas ocho minutos tras la apertura de la sesión plenaria.La reforma aprobada reduce la cantidad de delitos que los fiscales tienen derecho a investigar directamente a solo dos: corrupción y crímenes financieros de los seis delitos graves.Tras la votación, el partido gobernante, The Minjoo, presentó la revisión del Código de Procedimiento Penal. Dicha agrupación política planea llevar a cabo la votación en la próxima sesión plenaria prevista para el martes 3 a efecto de privar a los fiscales de los derechos de investigación.