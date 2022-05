Asamblea Nacional reanuda audiencia de confirmación para candidato a primer ministro

Photo : YONHAP News

La audiencia de confirmación para el candidato a primer ministro, Han Duck Soo, se reanudó el lunes 2 de mayo en la Asamblea Nacional, tras ser suspendida reiteradamente en abril ante el boicot de The Minjoo y del Partido Justicia, aludiendo que los documentos presentados por el candidato eran insuficientes para comprobar su idoneidad.La confrontación entre los partidos continuó en la audiencia del lunes también, al exigir The Minjoo documentos detallados sobre sus ganancias mientras estaba de asesor en uno de los principales bufetes de abogados de Corea, en tanto que el principal opositor, Poder del Pueblo, defendió al candidato, alegando que Han cuenta con una vasta experiencia y gran conocimiento sobre gestión de Estado, y que en virtud de ello es la persona indicada para ser primer ministro.Han, por su parte, alegó que nunca recurrió a actos ilícitos, mas reconoció que pudo haber defraudado las expectativas de los ciudadanos en ciertos aspectos.Pese a la declaración del candidato, The Minjoo insiste en su postura y ha reiterado que la nominación de Han como primer ministro no podrá contar con su visto bueno.En tanto, el lunes también se llevaron a cabo las audiencias de confirmación de aspirantes a ministros de Finanzas, de Relaciones Exteriores, de Tierra y Transporte, de Medioambiente, y de Cultura y Deporte.