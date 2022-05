Asamblea Nacional prosigue con las audiencias para candidatos a ministros

Photo : YONHAP News

Continúa el martes 3 la audiencia de confirmación para el candidato a primer ministro, Han Duck Soo, la cual comenzó el lunes 2 derivando en una fuerte confrontación entre el oficialista The Minjoo y principal opositor Poder del Pueblo.The Minjoo está exigiendo documentos detallados sobre las ganancias de Han mientras estaba de asesor en uno de los principales bufetes de abogados de Corea, en tanto que Poder del Pueblo lo defiende, alegando que es la persona idónea para ser primer ministro, al contar con una vasta experiencia y gran conocimiento sobre gestión de Estado.Durante la jornada del martes, también se llevarán a cabo las audiencias de confirmación para los aspirantes a ministro de Salud y Bienestar, de Administración, y de Ciencia y Tecnología.En particular, se prevé una feroz ofensiva de The Minjoo al candidato a ministro de Salud y Bienestar, Chung Ho Young, por presuntas acusaciones de privilegio ilegal hacia sus hijos.Se sospecha que hubo irregularidades en el proceso de admisión de sus hijos a la escuela de medicina de la Universidad Nacional de Kyungpook, así como en su exclusión al servicio militar obligatorio de su hijo.En tanto, para el día 4 están programadas las audiencias para los candidatos a ministro de Justicia, de Defensa, de Empleo y Trabajo, y de Océanos y Pesca.