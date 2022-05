Poder del Pueblo adelanta a The Minjoo en la carrera por la alcaldía de Seúl

Photo : KBS News

A falta de un mes para las elecciones regionales del 1 de junio, una encuesta revela que el actual alcalde de Seúl, Oh Se Hoon, supera al ex líder del partido The Minjoo, Song Young Gil, por más de 20 puntos porcentuales en la carrera por la alcaldía de Seúl.La encuesta fue realizada por Hankook Research por encargo de KBS entre 1.600 ciudadanos mayores de 18 años de seis regiones, incluida Seúl, del 29 de abril al 1 de mayo.Según el resultado, un 49,9% de los encuestados está a favor de Oh Se Hoon, del principal opositor Poder del Pueblo, mientras que un 26,9% apoya a Song Young Gil.En tanto, a la pregunta de quién tiene más probabilidades de ganar, más de 60% mencionó al actual alcalde de Seúl.Para el cargo de gobernador de Gyeonggi, la candidata del Poder del Pueblo, Kim Eun Hye, logró una intención de voto del 38,7%, mientras que Kim Dong Yeon, de The Minjoo, obtuvo un 35,6%.Y en cuanto a la alcaldía de Incheon, un 38% de los encuestados mostró su apoyo al candidato opositor, Yoo Jeong Bok, frente a un 33% que se mostró a favor del actual alcalde Park Nam Choon, del partido gobernante.Además, siete de cada diez votantes de Seúl, Incheon y la provincia de Gyeonggi aseguraron que acudirán a las urnas el día de la votación.La encuesta presenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 3,5 puntos.