Corea confirma primer caso de subvariante ómicron

Photo : YONHAP News

Corea del Sur confirmó un primer caso del nuevo mutante ómicron, el cual está ganando terreno en Estados Unidos.Según anunciaron las autoridades sanitarias, una ciudadana surcoreana fue diagnosticada con la subvariante BA.2.12.1, tras regresar de su viaje a Estados Unidos en el mes de abril. Se estima que la mujer tuvo contacto directo con 16 personas, aunque ninguna ha dado positivo hasta ahora.Actualmente, la BA.2 no parece provocar una enfermedad más grave, pero sí muestra señales de propagarse con mayor facilidad.En tanto, hasta las 0 horas del miércoles 4, Corea del Sur reportó un total de 51.131 nuevos casos de coronavirus, casi la mitad con respecto a hace dos semanas.Las autoridades sanitarias prevén que los contagios seguirán mermando en las próximas semanas; no obstante, afirman que no es posible predecir a ciencia cierta el futuro por las nuevas variantes del virus.