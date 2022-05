Régimen norcoreano publica fotos de cumbres intercoreanas de 2018

Photo : YONHAP News

La web de propaganda internacional norcoreana, Uriminzokkiri, publicó un álbum de fotos de las tres cumbres intercoreanas celebradas entre el presidente surcoreano, Moon Jae In, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, bajo el título "Gran Transformación en las Relaciones Intercoreanas 2018".El álbum recopila los momentos más importantes de las cumbres celebradas en 2018, como las de abril y de mayo de abril que se llevaron a cabo en Panmunjeom, y la de septiembre realizada en la capital norcoreana Pyongyang.Asimismo, incluye imágenes de la visita de la delegación norcoreana encabezada por Kim Yo Jong –subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte y hermana de Kim Jong Un– a la sede de las olimpiadas de invierno PyeongChang 2018, y la subsiguiente visita de una delegación surcoreana a Corea del Norte, además de exhibir fotos del presidente Moon Jae In y la primera dama Kim Jung Sook, así como también de otras personalidades de la Administración de Moon que contribuyeron a las exitosas cumbres intercoreanas.Por otra parte, la web evaluó que las sendas reuniones entre Moon y Kim dieron a conocer al mundo entero que las relaciones intercoreanas han pasado a una fase completamente nueva, dando lugar a un cambio sin precedentes en la historia de las dos Coreas.Se interpreta que la publicación es un "regalo de despedida" para el presidente saliente Moon Jae In, que al mismo tiempo tiene el objetivo de enaltecer las cumbres intercoreanas como un importante logro del régimen de Kim Jong Un.