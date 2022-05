Prosiguen audiencias para nominados a ministros

Photo : YONHAP News

El miércoles 4, se llevaron a cabo las audiencias de confirmación para tres candidatos a ministros del nuevo gabinete de Yoon Suk Yeol.La audiencia para el nominado a ministro de Defensa, Lee Jong Sup, se centró principalmente en las promesas electorales que había realizado Yoon en materia de defensa, como aumentar el salario mensual de los efectivos a 2 millones de wones, o el despliegue adicional del sistema antimisil estadounidense THAAD en Corea del Sur.En particular, el oficialista The Minjoo criticó que Yoon había prometido incrementar dicho sueldo directamente tras su investidura, pero ahora lo cambió por "un aumento gradual".Al respecto, Lee se disculpó por los cambios aludiendo a problemas financieros, pero aseguró que buscará nuevas formas de elevar el ánimo de los efectivos.En cuanto al despliegue adicional del THAAD, el aspirante explicó que, si bien el Gobierno de Yoon no descarta por completo esa opción, espera adoptar una estrategia más realista.En tanto, en la audiencia de confirmación para el nominado a ministro de Océanos y Pesca, Cho Seung Hwan, oficialismo y oposición se enfrentaron por la legitimidad de la exención del servicio militar obligatorio concedido al candidato en el pasado.En cuanto al aspirante a primer ministro, Han Duck Soo, cuya audiencia de confirmación finalizó el día 3, el oficialista The Minjoo instó a que renuncie "por su cuenta", aludiendo a presuntas acusaciones que pesan sobre el nominado.