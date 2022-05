Moon acepta renuncia del fiscal general

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In aceptó el viernes 6 la renuncia del fiscal general Kim Oh Soo.Previamente, el mandatario nacional había rechazado una vez la dimisión presentada por Kim el 17 de abril en aparente protesta contra el proyecto de ley que impulsa el oficialismo que prevé despojar a la Fiscalía de potestad investigadora.La portavoz presidencial –Park Kyung Mi– informó que, tras el rechazo de Moon, el fiscal general volvió a expresar varias veces su intención de dejar el cargo para asumir la responsabilidad por los conflictos y la controversia generada.Asimismo, explicó que el presidente de la nación tomó finalmente la decisión al considerar que no podía demorar más, pues el vacío del puesto de fiscal general podía afectar a la ciudadanía.Sin embargo, el mandatario no aceptó la renuncia de otros altos cargos de la Fiscalía, pidiéndoles cumplir con todas sus responsabilidades.